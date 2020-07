Xbox Series X : Microsoft dévoilera de nouveaux jeux le 23 juillet

Parmi les jeux attendus, on espère avoir des nouvelles informations concernant Hellblade II, Forza, Gears of War, Psychonauts 2 ou encore le Everwild du studio Rare. Mais on espère surtout que la présentation ne sera pas aussi décevante que le précédent Inside Xbox, qui avait laissé les joueurs sur leur faim. Et que les exclusivités annoncées pourront rivaliser avec Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank Rift Apart ou encore Gran Turismo 7, attendus sur PlayStation 5.