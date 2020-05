Xbox Series X : Microsoft annonce un Xbox 20/20 consacré à sa nouvelle console

Mais Microsoft ne s’arrête évidemment pas là. On vous a déjà parlé de l’événement de ce jeudi 7 mai, où l’on apercevra pour la première fois des jeux tiers tourner sur la console. Microsoft précise que “tous les jeux que nous verrons seront optimisés pour la Xbox Series X, ce qui veut dire qu'ils ont été conçus pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités de la console, de la résolution 4K aux 120 images par seconde, en passant par le DirectStorage, le raytracing DirectX, des temps de chargement ultra-rapides et plus encore.”

Ensuite, la firme de Redmond proposera un Xbox 20/20 en juillet, qui mettra en avant des productions Xbox Game Studios. “Nos équipes ont hâte de pouvoir partager de nouvelles images de gameplay, leur manière de profiter des capacités de la Xbox Series X et d’annoncer des titres inédits”, nous explique-t-on au sujet de cette conférence.

Bref Microsoft continue de faire grimper la température. D’autant qu’en face, Sony semble bien silencieux à propos de sa PlayStation 5, dont on n’a aperçu pour l’instant que la manette et le logo.