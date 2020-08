Xbox Series X : la console sortira en novembre, mais sans Halo Infinite

Pour autant, la Xbox Series X ne sera pas dépourvue de jeux. Près de 100 titres optimisés seront disponibles avant la fin de l’année, comme Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon, et Watch Dogs: Legion.

Ds titres comme Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps et Madden NFL 21 seront spécialement optimisés pour la next-gen de Microsoft. Tandis que des exclusivités comme The Medium, Scorn et Tetris Effect: Connected seront inclus dans le Xbox Game Pass.

Enfin, dans son annonce, Microsoft souligne l’importance de la rétrocompatibilité : “Jouer à vos jeux et franchises préférés sur quatre générations de Xbox était un principe clé pour nous dans la prochaine génération de jeux sur console. Cet engagement signifie que vous aurez accès à des milliers de titres sur quatre générations de contenu - de la Xbox à la Xbox One, en passant par la Xbox 360.”