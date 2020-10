Xbox Series X : la console se dévoile dans un premier unboxing

C’est le cas du YouTubeur Willy Crow , dont la chaîne n’existe plus, mais dont la vidéo d’unboxing continue de circuler en ligne.

Dans la courte vidéo de moins de trois minutes, on le voit déballer la console, livrée dans une boîte plutôt réussie. La console est emballée à part, tandis que le reste des accessoires (le câble d’alimentation, ainsi que la manette) sont regroupés dans la boîte principale.

Pour le reste, peu de surprises. Le look de la console est connu depuis plusieurs mois. Et il ne faudra plus attendre très longtemps avant de la voir débarquer chez plusieurs journalistes puis dans le salon des joueurs.