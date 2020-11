Xbox Series X et S : voici la liste des services de divertissements qui seront disponibles

De même, aux États-Unis, la console accueillera bien plus de services. Citons notamment HBO Max, YouTube TV, Hulu, Peacock, Vudu, FandangoNow, Sky Go, NOW TV et Sky Ticket.

Quant à la qualité que proposeront les deux consoles, Microsoft explique que “vos films et séries préférés profiteront également du changement de génération et seront plus immersifs, en termes visuels et sonores, sur Xbox Series X et Series S. Vous y découvrirez des couleurs plus riches, une plage dynamique améliorée et un son spatialisé, pour respecter la vision d’origine des réalisateurs et créateurs sur Xbox Series X|S, grâce aux Dolby Vision et Dolby Atmos, compatibles avec des applications comme Netflix et Disney+.”

Pour rappel, les Xbox Series X et Series S seront disponibles dès le 10 novembre.