Xbox Series S : Microsoft transforme sa console en valise

Il est vrai que contrairement à Sony, ou Apple, Microsoft sait ne pas trop se prendre au sérieux. La preuve avec ce nouvel objet promotionnel, inspiré de la Xbox Series S. Imaginée par Xbox Australie et Nouvelle-Zélande, en collaboration avec l’entreprise July, la valise a pour but d’accompagner la sortie de Microsoft Flight Simulator sur les consoles next-gen de la firme de Redmond.

Contrairement au frigo, la valise n’est pas (encore ?) disponible à la vente, et ne peut donc être obtenue qu’en participant à un concours. Dans les quelques exemplaires envoyés à des influenceurs australiens, on découvre une console, deux manettes, ainsi qu’un écran. De quoi prendre les commandes d’un des nombreux avions disponibles dans Microsoft Flight Simulator, et ce n’importe où.