Xbox One : La compatibilité avec le duo clavier/souris arrive ce mercredi

La console de Microsoft accueillera ces nouveaux périphériques ce mercredi 14 novembre. Fortnite fera partie des jeux compatibles.

Cela faisait un bout de temps que Microsoft teasait l’arrivée du support clavier/souris sur la Xbox One. Mais c’est désormais officiel, l’entreprise ayant même dévoilé une liste de jeux compatibles lors de la récente conférence X018. Pour en profiter, il faudra être inscrit au programme Insider et posséder un clavier et une souris (ce qui va de soi).

Voici la liste des premiers jeux compatibles :

Fortnite

Moonlighter

Warframe

Bomber Crew

Warface

Children of Morta

Minion Master

DayZ

Strange Brigade

Warhammer Vermintide 2

Wargroove

Vigor

Warthunder

X Morph Defense

Microsoft annonce que tous les développeurs pourront adapter leur jeu s’ils le souhaitent. De plus, une gamme “Designed for Xbox” mettra en avant des périphériques spécifiquement adaptés à la console, notamment des souris et claviers de la marque Razer. Bien qu’en théorie, n’importe quels claviers et souris devraient fonctionner. Le prochain salon CES, qui se tiendra en janvier 2019 à Los Angeles sera l’occasion de découvrir certains de ces produits.