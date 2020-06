Xbox : Microsoft met fin aux codes de téléchargement

Microsoft innove avec la fonction Digital Direct. Un système qui permet de télécharger du contenu numérique (jeux, abonnements, etc.) directement lors de l’installation de la console.

Fini les codes de téléchargements pour des jeux ou des abonnements(Xbox Live Gold, Xbox Game Pass…) qui peuvent être revendus ou échangés. Désormais, lors de l’achat d’une nouvelle console, tous les bonus livrés avec la machine seront automatiquement installés lors de la configuration.

“Au cours du processus de configuration de votre nouvelle console, les offres de contenu et de services associées à la console s'affichent pour présenter les échanges disponibles”, explique la firme de Redmond. “Cliquez sur " Réclamer " pour échanger chacun des articles de votre choix. Une fois que vous aurez fait votre choix, votre contenu sera disponible dans votre bibliothèque numérique, sous la rubrique Mes jeux et applications.”

Microsoft annonce que des échanges seront possibles. Pour cela, il suffit de se rendre dans la rubrique “Comptes” ou “Ma bibliothèque” :

“Sélectionnez Paramètres > Compte > Inclus avec cette Xbox pour afficher un aperçu et voir le statut des échanges de toutes les offres Digital Direct incluses avec votre console”

“Pour voir les offres disponibles, appuyez sur la touche Xbox pour ouvrir le guide, puis sélectionnez Mes jeux et applications > Bibliothèque complète > Offres de la console”

Le pack Cyberpunk 2077, qui propose une console et le jeu, sera le premier à bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité. À l’avenir, tous les packs Xbox One et Xbox Series X seront concernés.