Xbox : Microsoft dément un partenariat avec Duracell pour ses manettes

Non, Microsoft n’a pas de partenariat avec le célèbre fabricant de piles qui expliquerait pourquoi les manettes de la Xbox ne sont pas rechargeables comme celles de Sony.

La réponse de la firme de Redmond ne s’est pas fait attendre. Ce 7 janvier, le site Stealth Optional publiait une interview de Luke Anderson, en charge du marketing de la branche anglaise de Duracell. Selon lui, la présence de piles dans les manettes Xbox est simplement due à un partenariat de longue durée entre les deux entreprises.

“Il y a toujours eu ce partenariat avec Duracell et Xbox… C'est un accord constant que Duracell et Microsoft ont mis en place”, explique Luke Anderson. “Cet accord va durer un certain temps… cela dure depuis un certain temps et je pense que cela doit être prolongé.”

Mais rapidement, Microsoft est venu contredire les propos d’Anderson.

“Nous offrons intentionnellement aux consommateurs le choix de leurs solutions de batterie pour nos manettes sans fil Xbox standard. Cela inclut l'utilisation de piles AA de n'importe quelle marque, la batterie rechargeable Xbox, les solutions de chargement de nos partenaires ou un câble USB-C, qui peut alimenter la manette lorsqu'il est branché à la console ou à un PC.”

Bref, circulez, il n’y a rien à voir. Rappelons qu’en avril dernier, Microsoft tenait les mêmes propos au site Eurogamer. “En réalité, quand on parle aux joueurs, c'est un peu polarisant et il y a un camp fort qui veut vraiment des piles AA”, expliquait Jason Ronald, directeur associé de la gestion des programmes chez Xbox. “Donc, donner le choix est le moyen de plaire aux deux groupes de joueurs ... Vous pouvez utiliser une batterie rechargeable et cela fonctionne exactement comme sur l'Elite.”