Xbox : les jeux free-to-play ne nécessiteront plus d’abonnement Xbox Live Gold

Si vous êtes propriétaire d’une Xbox one, Xbox Series S ou Series X, Microsoft a une bonne nouvelle pour vous. Surtout si vous aimez les jeux free-to-play.

Adieu l’abonnement

Une cinquantaine de jeux sont concernés par cette nouvelle décision. Notamment des blockbusters comme Fortnite, Call of Duty: Warzone ou Rocket League.

Concrètement, ces jeux permettront d’affronter d’autres joueurs en ligne, et ce gratuitement. L’abonnement Xbox Live Gold, qui coûte 6,99 euros par mois (ou 19,99 euros par trimestre) n’est donc plus nécessaire. “Rejoignez la partie et jouez à une large sélection de jeux gratuits captivants sur Xbox. Nous avons des jeux de tir, de stratégie, des jeux de rôle en ligne massivement multijoueur fantastiques et bien plus encore. Tous les joueurs Xbox peuvent accéder gratuitement au mode multijoueur en ligne pour jouer à des titres sur leur console, et ce, sans frais supplémentaires”, explique Microsoft.

D’autres titres rejoindront la liste

Et la firme de Redmond ne compte pas en rester là. L’entreprise a en effet confirmé que la liste s’allongera, “à mesure que d’autres jeux free-to-play seront lancés.”

D’ici là, voici la liste des jeux concernés pour l’instant :