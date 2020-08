Xbox : le Microsoft Store s’offre un nouveau look, voici les premières images

“Nous travaillons depuis longtemps sur un tout nouveau Microsoft Store, qui sera bientôt disponible pour toutes et tous sur Xbox. Cette mise à jour est plutôt à considérer comme une refonte globale : le Store sera plus rapide, plus sécurisé et plus facile à utiliser qu’auparavant”, explique Microsoft sur son site.

La boutique de jeux de Microsoft se prépare à l’arrivée de la Xbox Series X. Au rayon des nouveautés : des menus plus rapides, simplifiés et plus de sécurité.

Cette nouvelle version sera proposée aux membres Xbox Insider dès demain, mercredi 5 août, et plus tard à l’ensemble des joueurs. Les premiers testeurs pourront découvrir une boutique qui “se lance en moins de deux secondes” selon l’entreprise, et qui facilite la recherche. “Nous avons repensé intégralement la manière dont vous naviguerez, pour que vous puissiez passer d’une expérience à l’autre en un rien de temps, ou creuser plus en profondeur un sujet en particulier”, nous explique la firme de Redmond.

Parmi les améliorations apportées, citons notamment la liste de souhait, plus simple à utiliser et à consulter. Et la rétrocompatibilité. Selon Microsoft, “il sera plus facile de parcourir quatre générations de jeux, vous pourrez notamment voir directement les prix des titres Xbox One, mais aussi Xbox 360 et ceux issus de la toute première Xbox disponible via la rétrocompatibilité.”