Xbox Games Showcase : suivez la présentation en direct pour découvrir le futur catalogue de la Xbox Series X

Il faut dire que la communication autour de la Xbox Series X n’est pas la plus convaincante pour l’instant . Microsoft a déjà annoncé que les titres disponibles au lancement de la Xbox Series X ne seront pas exclusifs à la nouvelle console . Et un jeu attendu comme Assassin's Creed Valhalla sera limité à 30 images/seconde .

On verra si Microsoft parviendra à son tour à surprendre les joueurs lors du showcase de ce soir. L’événement sera à suivre sur Twitch, YouTube, Facebook et Twitter (ou via la vidéo ci-dessus) dès 18h, heure belge. Ou dès 17h pour un pré-show présenté par Geoff Keighley. Parmi les jeux attendus, on pourra compter notamment sur Halo Infinite.