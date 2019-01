Xbox Game Pass : Life is Strange s'ajoute au catalogue de Microsoft

Le service de téléchargement de Microsoft accueille de nouveaux jeux en ce début d’année. À commencer par l’intégrale du jeu narratif Life is Strange.

Le Xbox Game Pass propose chaque mois de nouveaux jeux en accès illimité, pour 9,99 euros par mois. Et en ce début 2019, huit nouveautés font leur apparition dans le catalogue de cet abonnement. Dont le premier volet de Life is Strange, ainsi que sa suite (du moins le premier épisode) et le prequel, baptisé Before the Storm.