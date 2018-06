WWDC : Apple dévoile iOS 12

Apple a débuté sa semaine de conférence à destination des développeurs par une présentation des nouveautés en termes d’OS, qui arriveront sur les appareils des utilisateurs d’ici la rentrée. Voici ce qu’il fallait en retenir.

Les rumeurs avaient vu juste. iOS 12 est plutôt limité en termes de nouveautés (quoique), Apple préférant se concentrer sur les performances de son système d’opération. Ainsi, iOS 12 sera disponible pour tous les appareils jusqu’à l’iPhone 5s et l’iPad Air, comme le fut iOS 11. Apple prétend que l’ouverture de la caméra sera 70% plus rapide, l’apparition du clavier 50% plus rapide et les applications se lanceront jusqu’à deux fois plus vite.

Pour autant, Apple ne s’est pas limité à ces améliorations puisque quelques nouveautés font leur apparition :