World of Warcraft : Shadowlands, la huitième extension, est disponible

Le célèbre MMO (jeu massivement multijoueurs) développé par Blizzard s’offre une huitième extension baptisée Shadowlands. Avec au programme, la promesse “d’affronter l’au-delà.”

À la découverte de L’Ombreterre

L’histoire de Shadowlands est la suivante : “Par un simple acte de destruction, Sylvanas Coursevent a ouvert le passage vers l’au-delà. Les plus fervents défenseurs d’Azeroth ont été aspirés dans des ténèbres voraces. Une ancienne force de la mort menace de briser ses liens et de détruire la réalité. Des royaumes cachés remplis de merveilles mais aussi d’horreurs attendent ceux qui passeraient de l’autre côté. L’Ombreterre est le royaume des défunts ; un monde entre les mondes dont l’équilibre fragile préserve la vie et la mort elles-mêmes. Comme vous êtes l’un des plus grands champions d’Azeroth, vous avez obtenu le pouvoir de passer de l’autre côté corps et âme. Maintenant, vous devez déjouer le complot visant à détruire le cosmos et aider les légendes de Warcraft à retourner chez elles… ou à accomplir leur destinée finale.”