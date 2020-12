WorkBoy : 28 ans plus tard, un internaute découvre un accessoire inédit pour la Game Boy

L’historien du jeu vidéo Liam Robertson s’est mis en tête de retrouver un accessoire jamais commercialisé par Nintendo : le WorkBoy. Après des mois de recherche, il est parvenu à mettre la main sur un exemplaire.

Concrètement, le WorkBoy est un clavier conçu par Nintendo et la société Fabtek, dont le but était de transformer la GameBoy en ordinateur de poche. Connecté à la console portable grâce à un câble Link (qui permettait, déjà à l’époque, d’échanger des Pokémon entre deux joueurs), le clavier était livré avec une cartouche et proposait plusieurs fonctionnalités comme un carnet d’adresses, un agenda ou encore une calculatrice.

L’accessoire aurait du voir le jour en 1992, et a même été présenté au salon CES de Las Vegas la même année. Et puis… plus rien. Jusqu’à cette vidéo, publiée le 26 décembre dernier et qui revient sur l’histoire de cet appareil.