Wordpress passe en version 5.0

La version finale de la cinquième version du CMS le plus populaire est enfin disponible et propose un nouvel éditeur plus moderne.

Gutenberg. C’est le nom de ce nouvel éditeur qui permet de composer des articles de façon plus intuitive. Comme l’expliquent les développeurs, “le but de ce nouvel éditeur est de rendre l'ajout de contenus riches simple et ludique.” Concrètement, l’utilisateur pourra construire son article à l’aide de bloc à glisser et déposer dans l’ordre qu’il souhaite. Chaque bloc peut contenir être autres du texte, un titre, une citation, une image, un fichier, une liste, un bouton, une colonne ou encore une vidéo.

Avec cette cinquième version, baptisée Bebo Valdés (du nom du pianiste de jazz cubain), Wordpress passe donc un nouveau cap, en facilitant la conception et la mise en page d’articles. La plateforme, utilisée par 30% des sites internet, ne supprime pas l’ancien éditeur pour autant. La version classique sera proposée jusqu’en 2021. De quoi s’habituer à Gutenberg à son aise.