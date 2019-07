Withings lance un tensiomètre faisant également office d'électrocardiogramme et de stéthoscope

Le spécialiste de la santé connectée Withings annonce le lancement de deux nouveaux tensiomètres, les BPM Connect et BPM Core. Ce dernier, présenté en début d'année en avant-première au CES, à Las Vegas (Etats-Unis), est un 3 en 1 intégrant un électrocardiogramme et un stéthoscope électronique.

Le Withings BPM Core apparaît comme le tout premier tensiomètre connecté 3 en 1 à destination des particuliers. En plus du suivi de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque, l'appareil permet d'obtenir à tout moment un électrocardiogramme et d'écouter le son du coeur afin de prévenir par exemple un possible AVC ou de détecter une valvulopathie.

De son côté, le Withings BPM Core est une version simplifiée, un tensiomètre connecté offrant une prise de tension artérielle simplifiée à domicile. Après une seule association avec un smartphone, le BPM Connect s'utilise de façon autonome, son écran Led permettant de lire instantanément le résultat de sa mesure. L'historique des mesures peut à tout moment être partagé avec son médecin.

Le Withings BPM Core est disponible au prix de 249,95 euros tandis que le BPM Connect est commercialisé à seulement 99,95 euros. Ces deux appareils ont bien entendu reçu la certification médicale CE.

Pour rappel, l'offre Withings comprend toute une gamme de produits axés sur la santé, qu'il s'agisse de montres hybrides, mais aussi de balances connectées, d'un thermomètre intelligent ou encore d'un capteur de sommeil.