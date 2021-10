Windows 11 ne vous convient pas ? Voici comment revenir à Windows 10

Quelques détails à prendre en compte

Windows vous le rappellera lors de la procédure, mais sachez que votre machine sera occupée pendant un certain temps et vous ne pourrez pas l’utiliser pendant la désinstallation/installation. De plus, certains programmes et applications devront être installés à nouveau, et vos paramètres Windows 11 seront perdus.

Enfin, n’oubliez pas de sauvegarder vos fichiers. Windows ne devrait pas les effacer lors de la procédure, mais on n’est jamais trop prudent. Dernier point important : si vous avez utilisé un mot de passe sur Windows 10, celui-ci vous sera demandé lors de l’installation. Assurez-vous donc de le connaître.