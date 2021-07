Windows 11 : la date de sortie se précise

La prochaine version de l’OS de Microsoft serait attendue pour le mois d’octobre 2021.

Les indices s’accumulent

Windows 10 laissera prochainement sa place à Windows 11. Le système d’opération, longtemps baptisé Sun Valley, a déjà été présenté par Microsoft. Mais un détail important n’est pas encore tout à fait connu : sa date de sortie.

Alors qu’une fuite avait permis à certains de tester cette nouvelle version, et qu’une période de bêta, cette fois officielle, débutera bientôt, on en sait plus sur le calendrier de sortie.

Et cela se passe directement sur les captures d’écrans publiées par la firme de Redmond elle-même. En effet, lors de la présentation, les captures d’écran affichaient la date du 24 juin, soit le jour de la conférence dédiée à Windows 11. Désormais, ces mêmes captures affichent la date du 20 octobre.

Autre clin d’oeil repéré par le site Frandroid : le mode sombre de l’OS. Sur une capture en mode sombre, on peut lire un message de Steven Bathiche, Vice Président Windows, Surface, Duo et Hub chez Microsoft, annonçant qu’il a “hâte d’être en octobre”.

Une fuite chez Intel

Mais ce n’est pas tout. En effet, Intel partenaire de Microsoft, a de son côté publié un patch note concernant la mise à jour de ses pilotes graphiques. Et comme le souligne une fois de plus Frandroid, on peut voir les OS qui seront supportés, ainsi qu’une mention spéciale : “Microsoft Windows 11 – October 2021 Update.“

Bref, tout semble indiquer que la mise à jour de Windows 11 arrivera fin octobre. Il ne reste désormais plus qu’à connaître la date à laquelle vous pourrez passer gratuitement à ce nouvel OS.