Windows 11 : comment replacer le menu Démarrer à gauche ?

La nouvelle version du système d’opération de Microsoft est officiellement disponible. Et parmi les nouveautés, on notera la présence du menu Démarrer au milieu de la barre des tâches. Mais pas de panique, il est toujours possible de faire marche arrière.

En effet, si les changements prévus par la firme de Redmond ne vous plaisent pas, il est toujours possible (du moins pour certains d’entre eux) de les modifier.

Ainsi, en vous rendant dans les réglages, il est possible de replacer le menu Démarrer à gauche. Pour cela, il suffit de :

Faire un clic droit sur la barre des tâches Choisir l’option " Paramètres de la barre des tâches " Rendez-vous ensuite dans la section " Comportements de la barre des tâches " À la ligne " Alignement de la barre des tâches ", vous pourrez opter pour deux positions : Gauche et Centrer.

À noter qu’au même endroit, dans la partie " Personnalisation ", vous pourrez personnaliser le menu Démarrer, en supprimant notamment les recommandations Windows (des raccourcis vers des fichiers ou des dossiers récents, notamment). Enfin, pour supprimer une application du menu Démarrer, il suffira de faire un clic droit sur l’icône en question et choisir l’option " Détacher du menu Démarrer " (ou, à l’inverse, choisir " épingler au menu Démarrer " pour ajouter une application).