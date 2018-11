Windows 10 : Microsoft suspend la mise à jour d'octobre 2018 pour la deuxième fois

Alors que décembre pointe le bout de son nez, la mise à jour d’octobre 2018 de Windows 10 est une nouvelle fois victime d’un bug.

L'October Update 2018 (Version 1809) de Windows 10 avait pourtant bien été proposée à temps, en octobre donc, avant d’être immédiatement retirée, car la mise à jour de Microsoft effaçait certains fichiers des utilisateurs. Les victimes avaient installé la mise à jour manuellement et ont ensuite vu disparaître des dossiers tels que Documents ou Images. Un bug déjà présent dans la version bêta de la mise à jour, et qui avait été signalé à plusieurs reprises sur Reddit et Twitter, sans succès.

Quelques semaines plus tard, c’est une incompatibilité avec iCloud d’Apple qui posait problème, ainsi qu’avec quelques clients VPN, ou certaines cartes graphiques plus anciennes comme la AMD Radeon HD2000.

Enfin, cette fois, ce sont certains pilotes d’affichage d’Intel qui sont pointés du doigt. Et plus particulièrement les versions 24.20.100.6344 et 24.20.100.6345, qui causent des problèmes de son sur des moniteurs connectés en HDMI, USB-C ou DisplayPort. Microsoft a très vite reconnu le problème et a une fois de plus annoncé travailler sur une solution. “Intel a mis à disposition par inadvertance des versions de ses pilotes d'affichage à des fabricants qui ont accidentellement activé des fonctions non prises en charge dans Windows.” Le déploiement de la mise à jour d’octobre est donc interrompu pour la deuxième fois. La firme de Redmond n’a pas précisé à quelle date l’update serait de retour.