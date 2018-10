Windows 10 : Microsoft redéploie sa mise à jour d’octobre

La dernière mise à jour en date de Windows 10, baptisée October 2018 Update, avait été retirée d’urgence suite à plusieurs bugs.

L’un d’eux, particulièrement grave, effaçait des documents sur le disque dur des utilisateurs. Les victimes qui avaient installé la mise à jour manuellement ont ensuite vu disparaître des dossiers tels que Documents ou Images, que ceux-ci soient vides ou non. Un bug déjà présent dans la version bêta de la mise à jour, et qui avait été signalé à plusieurs reprises sur Reddit et Twitter, sans succès. En cause, la fonction “redirection de dossiers connus” qui redirige les dossiers Documents, Images et Bureau à partir de leur emplacement par défaut.

D’autres utilisateurs ont également rencontré une incompatibilité sur des PC portables équipés de processeurs Intel, dont les pilotes n’avaient pas été mis à jour. Résultat, la surconsommation de ressources système faisait fortement diminuer le niveau de la batterie. Enfin, pour certains, les problèmes étaient moins importants : le navigateur Microsoft Edge et d’autres applications téléchargées sur le store de l’entreprise ne se connectaient plus à internet.

Après avoir retiré la mise à jour ce samedi 6 octobre, Microsoft relance donc la machine. Les utilisateurs inscrits au programme Microsoft Insiders peuvent à nouveau tester la mise à jour. Le reste du public y aura droit d’ici quelques jours. Du moins si tout va bien.