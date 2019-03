Windows 10 est présent sur 800 millions d’appareils

Le succès du système d'opération de Microsoft ne faiblit pas. En novembre 2017, la firme de Redmond annonçait avoir dépassé le cap des 600 millions d'installations. Seize mois plus tard, Windows 10 est plus que jamais en route pour le milliard.

Quatre ans après sa sortie, Windows 10 est donc installé sur plus de 800 appareils à travers le monde, confirmant de la sorte son statut de "version la plus rapidement adoptée". Pour atteindre ce nombre d'installations impressionnant, Microsoft comptabilise à la fois les installations sur PC, sur tablettes, sur la console Xbox One, sur les casques de réalité mixte HoloLens et sur les appareils Surface Hub.

L’objectif initial était d’atteindre le milliard d’installations en 2018, mais l’entreprise avait revu ses ambitions à la baisse, expliquant qu’il lui faudra plus de temps que prévu pour y arriver. Avec l’arrêt de la production des Windows Phone et la récente stagnation des ventes suite à l’arrêt du programme de mise à jour gratuit, Microsoft pourrait devoir patienter jusqu'en 2020 avant d'atteindre ce milliard tant espéré.

Malgré tout, Windows se porte bien. En six mois seulement, l'OS est passé de 700 millions d'installations à 800 millions. Le cap du milliard sera sans doute atteint grâce, entre autres, à l'arrêt programmé de la fin du support de Windows 7 dans les mois qui viennent. Cela ne signifie pas pour autant que tous les utilisateurs de Windows 10 disposent de la dernière version en date. Selon les dernières informations, seuls 21,2% des utilisateurs possèdent la dernière mise à jour. La majorité (71%) utilise encore la mise à jour "April 2018 Update".