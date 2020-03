Windows 10 est installé sur un milliard d’ordinateurs

Microsoft a franchi un cap que l’entreprise s’était fixé depuis maintenant depuis trois ans : celui du milliard d’installations pour Windows 10.

“Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que plus d'un milliard de personnes ont choisi Windows 10 dans 200 pays, ce qui se traduit par plus d'un milliard d'appareils Windows 10 actifs”, a déclaré Yusuf Mehdi, vice-président du département Modern Life et Search & Devices Group. "Nous ne pourrions être plus reconnaissants envers nos clients, partenaires et employés de nous avoir aidés à arriver à ce résultat.”

Pour parvenir à ce milliard d’installations, Microsoft comptabilise les PC, évidemment, mais également les ordinateurs portables, les Xbox One et les casques HoloLens.

Windows 10, sorti il y a moins de cinq ans, avait déjà atteint les 900 millions d’installations il y a six mois. La firme de Redmond a également indiqué que 17,5 millions d’utilisateurs ont rejoint son programme Windows Insider, qui permet à l’entreprise d’améliorer son système d’opération grâce aux retours de ces ombreux testeurs.