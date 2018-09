Windows 10 décourage d’installer un autre navigateur que Microsoft Edge

Des testeurs ont découvert un message surprenant dans la version bêta de la prochaine mise à jour de Windows 10, qui apparaît lors de l’installation d’un navigateur web comme Chrome ou Firefox.

“Vous disposez déjà de Microsoft Edge, le navigateur le plus sécurisé et le plus rapide pour Windows 10”. Voilà le message que teste actuellement Microsoft dans la version bêta de la mise à jour d’octobre de son système d’exploitation. En dessous de l’avertissement, on retrouve trois options : ouvrir Microsoft Edge, installer malgré tout le navigateur ou ne plus être averti à l’avenir, en ouvrant les réglages (Paramètres > Applications > Installation d’applications > “Désactiver les recommandations d’application”).