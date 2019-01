Windows 10 : Cette fois c’est la bonne pour la mise à jour d’octobre 2018

Quatre mois après son lancement, la dernière mise à jour de Windows 10 est enfin disponible pour tout le monde.

Petit rappel des faits : l'October Update 2018 (Version 1809) de Windows 10 avait été publiée, comme son nom l’indique, en octobre 2018. Mais elle fut immédiatement retirée, car la mise à jour effaçait certains fichiers des utilisateurs. Les victimes avaient installé la mise à jour manuellement et ont ensuite vu disparaître des dossiers importants tels que Documents ou Images. Un bug déjà présent dans la version bêta de la mise à jour, et qui avait été signalé à plusieurs reprises sur Reddit et Twitter, sans succès.

Quelques semaines plus tard, c’est une incompatibilité avec iCloud d’Apple qui posait problème, ainsi qu’avec quelques clients VPN, ou certaines cartes graphiques plus anciennes comme la AMD Radeon HD2000. Enfin, la troisième série de problèmes concernait certains pilotes d’affichage d’Intel. Et plus particulièrement les versions 24.20.100.6344 et 24.20.100.6345, qui causaient des problèmes de son sur des moniteurs connectés en HDMI, USB-C ou DisplayPort. Microsoft avait une fois de plus reconnu le problème et annoncé travailler sur une solution.

Mais cette fois, c’est la bonne. Depuis le 16 janvier, la mise à jour est de nouveau disponible pour l’ensemble des utilisateurs. Microsoft 10 vous proposera, si ce n’est pas déjà fait, de mettre à jour le système d'opérations dans les jours qui viennent. Ou vous pouvez toujours forcer la mise à jour en vous rendant dans les paramètres, puis dans les sous-menus Mise à jour et sécurité > Windows Update et Rechercher des mises à jour.