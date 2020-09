Wikipedia s’offrira un nouveau look en 2021

L’encyclopédie changera d’apparence avant la fin de l’année prochaine, dix ans après les derniers changements visuels.

Le site Mediawiki a publié des GIF illustrant les modifications qui seront apportées. Parmi les nouvelles propositions, on notera notamment une nouvelle table des matières, et un champ de recherche repensé. Ainsi qu’une barre latérale qu’il sera possible de masquer.

“Ces changements arriveront progressivement sur une longue période, afin de permettre de nombreux tests et commentaires des utilisateurs. Si tout se passe comme prévu, ces améliorations seront présentes par défaut sur tous les wikis d'ici la fin de 2021, au moment des célébrations du 20e anniversaire de Wikipédia”, explique la fondation Wikimedia.