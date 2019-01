Whirlpool proposera une application Wear OS pour contrôler votre électroménager depuis votre montre

Le CES continue d’être le terrain de milliers d’annonces de la part des constructeurs. Entre les toilettes connectées, les écrans toujours plus grands et les gadgets en tout genre, voici venir l’application Wear OS de Whirlpool.

Le constructeur avait déjà exploré le terrain de la domotique en introduisant une compatibilité entre ses produits et les assistants intelligents Google Assistant et Alexa. La prochaine étape prendra la forme d’une application pour les smartwatches tournant sous Wear OS (une version Apple Watch avait précédemment été annoncée).

L’application permettra de prendre le contrôle de différents appareils connectés, comme une machine à laver, un séchoir ou un four. L’idée est d’avoir accès à l'appareil depuis son poignet et de vérifier d’un simple coup d'œil la cuisson de votre rôti, de changer le programme de votre machine à laver ou encore de vérifier la durée restante sur votre séchoir.

"Whirlpool Corporation s’engage à fournir aux consommateurs les capacités les plus étendues possible", explique Jason Mathew, directeur de la stratégie des produits connectés chez Whirlpool. "Notre philosophie de plate-forme ouverte nous aide à faire en sorte que nos appareils connectés rencontrent les gens là où ils se trouvent et s’intègrent parfaitement dans leur vie. La connectivité doit éliminer les frictions, ce qui implique notamment de permettre aux utilisateurs de choisir leur partenaire de connectivité préféré et d'accéder à des fonctionnalités qui correspondent à la manière dont ils utilisent déjà d'autres appareils de leur maison intelligente."

Whirlpool n’a pas donné de date précise, mais promet que l’application, et les nouvelles commandes vocales simplifiées qui vont avec, seront disponibles dans le courant de l’année.