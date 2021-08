WhatsApp : voici comment tester la version pour macOS et Windows

La messagerie de Facebook s’offre, enfin, une version pour bureau. L’application, disponible à la fois sur Windows et macOS, est actuellement dans sa phase de bêta publique.

La phase a pour but d’améliorer la prise en charge de plusieurs appareils par compte, et de fournir des commentaires à l'équipe de développeurs. Pour cela, il suffit de télécharger la version qui vous convient en cliquant sur ces liens :

Une fois l’application téléchargée et installée, vous serez automatiquement inscrit au programme bêta de WhatsApp, et recevrez les mises à jour au fur et à mesure de leur sortie. Dans cette version (2.2133.1), vous pourrez notamment envoyer des messages audio, mais, petite nouveauté, les réécouter avant de les envoyer. Une option qui sera, à terme, également déployée sur mobile.

Lire aussi : WhatsApp : les photos éphémères sont disponibles, voici comment en envoyer

Enfin, WhatsApp ne s’arrêta pas en si bon chemin. La messagerie a confirmé vouloir être présent sur plusieurs apparaît et améliorer sa compatibilité, d’où la mise en chantier d’une version pour iPad. Cette présence sur plusieurs plateformes permettra d’utiliser la messagerie même quand un smartphone (nécessaire lors de la création d’un compte) n’est pas connecté.