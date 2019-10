WhatsApp teste les messages qui s'autodétruisent - © WABetaInfo WhatsApp teste les messages qui s'autodétruisent - © WABetaInfo WhatsApp teste les messages qui s'autodétruisent - © WABetaInfo

Selon le site, la fonctionnalité est actuellement très basique, mais pourrait être développée en profondeur afin d'offrir une version complète aux utilisateurs de l'application. WABetaInfo nous explique qu'il n'est pour l'instant possible que de choisir entre une suppression après 5 secondes ou après 60 minutes, et uniquement dans des groupes. On imagine que WhatsApp offrira plus d'options de délais et une intégration dans les conversations à deux participants si la fonctionnalité voit officiellement le jour.

WhatsApp n'est pas la première messagerie à vouloir proposer ce genre d'option. La messagerie Telegram offre une fonction "Secret Chats". L'année dernière, Gmail proposait également un moyen d'envoyer des mails qui s'autodétruisent.