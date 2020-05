WhatsApp teste l’ajout de contacts via un QR Code

Disponible à la fois sur iOS et Android, l’option permet de générer un code unique, qu’il suffit de scanner pour ajouter le contact et entamer une discussion . L’information, révélée par le site WABetaInfo , nous apprend également que ces QR Codes peuvent être révoqués , s’il le code venait, par exemple, à tomber entre de mauvaises mains.

Actuellement, l’ajout d’un contact sur WhatsApp est plus fastidieux que sur d’autres messageries comme Messenger ou même Snapchat. Le numéro de téléphone doit en effet déjà se trouver dans la liste de contacts du téléphone. Il est également possible d’ajouter un nouveau contact directement depuis WhatsApp, mais l’ajout se fait à l’aide d’un numéro de téléphone, et non par son nom et prénom.

À noter que l’option QR Code existait déjà sur Messenger. Facebook les avait baptisés “Messenger Scan Codes”, mais la fonctionnalité a été supprimée au mois d’aout 2019.