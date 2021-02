WhatsApp s’explique une nouvelle fois sur la mise à jour de ses conditions d’utilisation

La messagerie ne cesse de tenter de rassurer les utilisateurs.

Après le tweet qui revenait en détail sur les mesures de sécurité en place au sein de l’application, et l’utilisation des “Statuts” pour détailler les engagements de la messagerie envers la vie privée des utilisateurs, Whatsapp revient une fois de plus sur sa mise à jour polémique.

Les utilisateurs seront plus facilement au courant des changements

“Nous avons réfléchi à ce que nous aurions pu faire différemment en rapport à cette situation. Nous souhaitons que chacun ait connaissance de notre historique de défense du chiffrement de bout en bout, et conscience de notre engagement envers la protection de la confidentialité et de la sécurité de nos utilisateurs”, peut-on lire sur le blog de l’application. “Nous utilisons désormais notre fonctionnalité Statut pour partager nos valeurs et mises à jour directement au sein de WhatsApp. Nous ferons encore plus à l'avenir pour nous assurer de faire entendre notre voix de façon claire.”

Lire aussi : ”Utilisez Signal” : Elon Musk vante les mérites de la messagerie sécurisée pour contrer WhatsApp

Et pour “faire entendre sa voix de façon claire”, WhatsApp affichera une bannière au sein de l’application, afin que plus d’utilisateurs soient mis au courant des changements à venir. “À terme, nous commencerons à rappeler aux utilisateurs la nécessité de passer en revue et d'accepter ces mises à jour pour pouvoir continuer à utiliser WhatsApp.”