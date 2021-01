WhatsApp : nouveau record le 31 décembre avec plus de 1,4 milliard d’appels audio et vidéo

L’utilisation de la messagerie de Facebook a explosé le soir 31 décembre. Selon l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg, plus de 1,4 milliard d’appels ont été passés via WhatsApp. C’est un record quotidien pour l’application. Et Covid oblige, la messagerie a également enregistré une augmentation de 50% des appels sur un an.

“Comme toute l'année 2020, le réveillon du Nouvel An était différent. Il y avait moins de foules célébrant dans les rues du monde entier. Au lieu de cela, plus de gens ont passé une nuit confortable à la maison en se remémorant une année difficile et en espérant des jours meilleurs”, commente Facebook sur son blog. “Bien que beaucoup soient séparés de leurs amis et de leur famille en raison de la pandémie du COVID-19, les gens ont toujours pu se connecter les uns aux autres de la même manière qu'ils se sont connectés toute l'année: via des appels vidéo et audio en ligne, et en un nombre record.”

WhatsApp n’est d’ailleurs pas la seule application de l’entreprise plébiscitée par les utilisateurs. Du côté de Messenger, le nombre d’appels vidéo groupés (de plus de 3 personnes) a doublé aux États-Unis, et le filtre “Feu d’artifice 2020” a largement été partagé.

Quant à Instagram Live et Facebook Live, les deux plateformes ont accueilli pas moins de 55 millions de diffusions en direct à travers le monde le soir de la Saint-Sylvestre.

Heureusement, les infrastructures de Facebook étaient suffisamment solides, comme l’explique Caitlin Banford, responsable technique. “Cette année, le réveillon du Nouvel An était très différent et nous avions des équipes d'ingénieurs, sur chaque application de Facebook, prêtes à prendre en charge n'importe quel problème, afin que le monde puisse fêter 2021.”