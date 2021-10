WhatsApp ne sera plus pris en charge sur ces anciens smartphones, voici la liste

La messagerie de Facebook cessera d’être mise à jour sur une longue liste de smartphones.

Des modèles abandonnés dès le 1er novembre

Comme souvent, WhatsApp cessera de mettre à jour son application sur des versions d’Android ou iOS trop anciennes. Résultat, des iPhone et smartphones Android n’étant plus pris en charge par leur OS respectif ne pourront bénéficier de nouvelles mises à jour. Il faudra donc changer de téléphone, ou accepter de conserver une version de WhatsApp fonctionnelle, mais qui ne sera plus prise en charge par Facebook. Autrement dit, plus de nouveautés ni de patchs de sécurité.

Sur iOS, la messagerie fonctionnera sur iOS 10 et les versions plus récentes. Sur Android, cela débutera avec Android 4.0.4. Voici la liste des appareils concernés selon les constructeurs :

Alcatel : One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 et THL W8

Apple : les iPhone antérieurs aux iPhone 5 et 5S.

Huawei : Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S et Ascend D2

LG : Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, et Optimus F3Q

Samsung : Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core et Galaxy Ace 2

Sony : Xperia Miro, Sony Xperia Neo L et Xperia Arc S

ZTE : Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 et Memo