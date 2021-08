WhatsApp : les photos éphémères sont disponibles, voici comment en envoyer

WhatsApp s’inspire de Snapchat en proposant l’envoi de photos éphémères.

Un petit tour et puis s’en va

Si vous devez envoyer des photos au contenu sensible (WhatsApp reste prude en citant par exemple l’envoi d’un mot de passe Wi-Fi), la messagerie de Facebook a la solution. Soit des “photos et vidéos à vue unique”, une option qui permet d'envoyer des photos et vidéos qui disparaissent de la discussion une fois ouvertes.

“Comme pour tous les messages privés que vous envoyez sur WhatsApp, les photos et vidéos à vue unique sont protégées par le chiffrement de bout en bout afin que WhatsApp ne puisse pas les voir. Elles seront également clairement signalées par une nouvelle icône " vue unique ". Une fois le média consulté, le message apparaîtra comme " ouvert " pour éviter toute confusion dans la discussion”, explique WhatsApp.

Pour envoyer un contenu éphémère, il suffira de cliquer sur l’icône trombone ou le bouton + (selon votre OS) situé dans le champ en bas de la discussion, puis de choisir votre média. Avant de l’envoyer, un petit “1” viendra se placer dans le même champ. En cliquant dessus, WhatsApp vous annoncera que “la vue unique est activée sur cette photo/vidéo”. Il ne vous reste plus ensuite qu’à l’envoyer.

WhatsApp précise que les médias ne seront pas enregistrés dans les Photos ou la Galerie du destinataire; qu’il ne sera pas possible d’afficher le contenu une fois celui-ci envoyé; qu’il est évidemment impossible de le transférer, et que si vous n'ouvrez pas la photo ou la vidéo dans les 14 jours suivant son envoi, le média sera supprimé de la discussion.

Attention cependant, l’option n’est pas parfaite. Votre destinataire aura toujours la possibilité de réaliser une capture d’écran ou un enregistrement vidéo, et vous n’en serez pas notifié.