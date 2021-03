WhatsApp : les appels vocaux et vidéo sur ordinateur sont enfin là

L’application desktop de WhatsApp se met à jour et signe l’arrivée des appels vidéo et audio, afin d’être plus proche des versions mobiles.

Des appels sécurisés

Les appels sont chiffrés en effet de bout en bout. WhatsApp ne peut donc ni les lire ni les écouter, que vous appeliez d'un téléphone ou d'un ordinateur. Dans un premier temps, seuls les appels individuels sont possibles. Les appels groupés suivront. “Nous commençons par les appels individuels sur l'application de bureau WhatsApp afin de nous assurer de pouvoir vous proposer une expérience fiable et de qualité”, précise WhatsApp.

Une fonction de plus en plus prisée

L’arrivée des appels vocaux et vidéo sur ordinateur fait suite l’augmentation enregistrée en 2020. La crise du coronavirus a en effet joué un rôle important sur, ce qui a permis à WhatsApp de battre le record du plus grand nombre d’appels passés en une seule journée avec plus de 1,4 milliard d’appels vocaux et vidéo.

“Avec tant de personnes encore séparées de leurs proches, et le besoin de s'adapter à de nouvelles manières de travailler, nous voulons que les conversations sur WhatsApp permettent de se sentir aussi proche que possible de la réalité, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ou l'appareil que vous utilisez”, explique WhatsApp.

En portrait et en paysage

À noter que les appels pourront se faire dans les deux orientations, pour plus de confort.

“Pour rendre les appels depuis l'ordinateur plus utiles, nous avons fait en sorte qu'ils fonctionnent aussi bien en orientation portrait et paysage, qu'ils apparaissent dans une fenêtre autonome redimensionnable sur votre écran d'ordinateur et qu'ils soient réglés pour être toujours au premier plan afin de vous éviter de confondre vos appels vidéo avec d'autres onglets du navigateur ou de les perdre dans une pile de fenêtres ouvertes.”

Si l’arrivée des appels vocaux et vidéo est la bienvenue, Whatsapp ne fait que rattraper son retard dans le domaine. Mais mieux vaut tard que jamais.