WhatsApp : le transfert de vos conversations d’iOS à Android sera bientôt possible

Lors de la conférence Unpacked de Samsung, WhatsApp a confirmé l’arrivée de la fonctionnalité.

Réservé aux appareils Samsung dans un premier temps

Qui dit annonce lors d’un événement Samsung, dit évidemment priorité à ces appareils. En particulier les récent Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, récemment annoncé. Selon WhatsApp, le transfert des conversations depuis iOS vers ces deux appareils arrivera dans les prochaines semaines.

D’autres smartphones Samsung s’ajouteront à la liste des appareils compatibles (du moins pour ceux qui utilisent Android 10 au minimum), suivi d’autres smartphones Android. Mais WhatsApp n’a pas précisé si l’option sera à terme présente pour l’ensemble des smartphones Android.

Jusqu’à présent, il était possible de transférer les conversations WhatsApp, d’un appareil à un autre, à condition de conserver le même système d’opération. Il était ainsi possible de récupérer une sauvegarde depuis iCloud sur iOS, ou depuis Google Drive sur Android.

Avec cette nouvelle option, WhatsApp facilite le quotidien de tous ceux qui abandonnent l’iPhone pour un Android. À noter que le transfert se fera via un câble Lightning vers USB-C, et pas via Internet. Et qu’un transfert Android vers iOS sera également possible.