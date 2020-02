WhatsApp : Le mode sombre sur iOS, c’est pour bientôt - © WABetaInfo

WhatsApp : Le mode sombre sur iOS, c’est pour bientôt - © MacRumors

Selon MacRumors, les utilisateurs inscrits au programme de test de la bêta indiquent que la nouvelle version de l’application (2.20.30.13) propose enfin le mode sombre.

Le mode sombre sur la version Android de la messagerie avait déjà fait son apparition en janvier dernier. Depuis, le site WaBetaInfo nous apprend que WhatsApp a également prévu de nouveaux fonds d’écrans qui accompagneront la sortie du mode sombre.

Les six couleurs (noirs, marron, bleu, olive, pourpre et bordeaux) passeront d’une version sombre à une version plus claire en cas de changements des réglages.

On ne connait toujours pas la date de sortie du mode sombre sur Android et sur iOS, mais cela ne saurait tarder.