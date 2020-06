WhatsApp lance son service de paiement

La messagerie de Facebook teste actuellement une solution de paiement au sein même de l’application. Disponible uniquement au Brésil, l’option sera bientôt accessible à l’ensemble des utilisateurs.

“Les plus de 10 millions de petites et microentreprises sont au cœur des communautés brésiliennes. Il est devenu normal d’envoyer un message WhatsApp à une entreprise pour obtenir des réponses à ses questions. À partir de maintenant, en plus de pouvoir consulter le catalogue d’une boutique, les clients vont aussi pouvoir envoyer le paiement de leurs articles”, explique l'entreprise sur son blog.

“En outre, nous allons rendre les virements entre proches aussi simples que l’envoi d’un message, une fonctionnalité essentielle en cette période de distanciation physique. Comme les paiements sur WhatsApp sont traités par Facebook Pay, nous comptons permettre aux particuliers et entreprises d’utiliser les mêmes informations bancaires sur toute la famille d’applications Facebook dans un avenir proche.”

Côté sécurité, WhatsApp annonce que “un code PIN à six chiffres ou une empreinte digitale sera nécessaire pour éviter les transactions non autorisées.” Quant au cout d’un transfert d’argent, il sera gratuit pour les particuliers, mais “les entreprises s’acquitteront de frais de traitement pour la réception des paiements des clients, comme lorsqu’elles acceptent des transactions par carte bancaire.”