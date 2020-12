WhatsApp lance les fonds d’écrans personnalisés pour chaque conversation

En effet, la version iOS et Android de la messagerie propose désormais de définir un fond d’écran par conversation, et non plus un fond d’écran global sur l’ensemble de l’application.

“Vos chats WhatsApp occupent une place particulière dans votre vie, c'est pourquoi nous introduisons des fonds d'écran de chat personnalisés”, explique l’entreprise. “Rendez vos discussions personnelles et distinctes en utilisant un fond d'écran personnalisé pour vos discussions les plus importantes et vos personnes préférées, et vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'envoyer le mauvais message dans le mauvais chat.”

Au-delà de cette nouveauté, la nouvelle mise à jour apporte également de nouveaux fonds d’écrans, ainsi qu’une option permettant de définir un fond d’écran selon le thème de votre téléphone (clair ou sombre).