WhatsApp : La publicité arrive sur la version Android

Après le départ des fondateurs de la messagerie, Facebook s’apprête à diffuser de la publicité dans l’application.

Le site WABetaInfo a une fois encore fouillé dans le code de la version Android de WhatsApp et a trouvé des traces de ces publicités. Elles seraient déjà présentes dans la beta 2.18.305, mais ne sont pas encore activées. Selon le site, les publicités devraient apparaître dans la section “Status” de l’application, qui permet de partager du texte, des photos et des vidéos qui disparaissent après 24 heures (l’équivalent des stories présentes sur Snapchat, Instagram et Facebook).

Les publicités seraient gérées par et sur Facebook, et ne seraient pas limitées à la version Android. À terme, le réseau social espère bien monétiser la messagerie sur toutes les plateformes. Une volonté de Mark Zuckerberg qui aurait d’ailleurs précipité le départ des deux cofondateurs de WhatsApp. L’un d’eux, Brian Acton, a expliqué au site Forbes que “la publicité ciblée le rendait triste”, ajoutant même regretter la revente de sa messagerie : “J’ai vendu la vie privée de mes utilisateurs pour un plus grand profit. J’ai fait un choix et un compromis, et je dois vivre avec cette décision chaque jour.”

Facebook a racheté WhatsApp en 2014 pour 22 milliards de dollars. L’application est restée gratuite et sans publicités jusqu’à présent. Mais l’année 2019 sera à coup sûr l’année de la pub sur la messagerie. La section “Status” n’étant que le point de départ de la monétisation de l’application. Même si Facebook promet des publicités “intelligentes” plutôt qu’“intrusive.”