WhatsApp : La messagerie ne fonctionne plus sur 27 smartphones Nokia

La messagerie instantanée détenue par Facebook abandonne son développement sur de nombreux terminaux Nokia.

1 milliard de smartphones concernés

C’est désormais officiel, de nombreux smartphones Nokia ne seront plus compatibles avec WhatsApp. Ces anciens modèles, pourtant très populaires dans les pays en voie de développement, rejoignent le BlackBerry OS, le BlackBerry 10, le Windows 8.0 ainsi que le Nokia S60, qui avaient également été abandonnés il y a un an.

“C’était une décision difficile à prendre pour nous, mais la bonne pour offrir aux utilisateurs une meilleure façon de rester en contact avec leurs amis, leur famille et leurs proches en utilisant WhatsApp”, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Parmi les smartphones concernés, beaucoup sont issus de la gamme Asha, commercialisée entre 2011 et 2013.

Nokia 206

Nokia 208

Nokia 301

Nokia 515

Nokia Asha 201

Nokia Asha 205 Chat Edition

Nokia Asha 210

Nokia Asha 230

Nokia Asha 300

Nokia Asha 302

Nokia Asha 303

Nokia Asha 305

Nokia Asha 306

Nokia Asha 308

Nokia Asha 309

Nokia Asha 310

Nokia Asha 311

Nokia Asha 500

Nokia Asha 501

Nokia Asha 502

Nokia Asha 503

Nokia C3-00

Nokia C3-01

Nokia S40

Nokia X2-00

Nokia X2-01

Nokia X3-02

Nokia X3-02.5

Au tour des iPhone en 2020

WhatsApp abandonne des smartphones chaque année et dès le 1er février 2020, ça sera au tour d’appareils tournant sous Android 2.3.7 Gingerbread de ne plus être pris en charge. Plusieurs modèles d’iPhone seront également concernés. L’iPhone 4 (ainsi que tous les modèles inférieurs) n’aura plus accès à la messagerie. Enfin, WhatsApp nécessitera au minimum iOS 8 pour fonctionner.