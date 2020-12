WhatsApp : l’application cessera de fonctionner sur certains smartphones dès le 1er janvier 2021

La messagerie annonce qu’à moins que les utilisateurs fassent une mise à jour de leur système d’opération, l’application ne fonctionnera plus ou sera fortement limitée.

Si votre téléphone tourne encore sous iOS 8 ou Android 4.0.2, WhatsApp ne sera plus disponible. Cela concerne notamment les iPhone 4 et tous les modèles plus anciens, ainsi que tous les smartphones Android sortis avant 2011/2010 (comme le Galaxy S2 de Samsung).

Si votre appareil est compatible avec une version plus récente de votre OS de choix, il est donc conseillé de faire la mise à jour, ou il faudra se tourner vers une autre messagerie. WhatsApp nécessitera au minimum iOS 9 et Android 4.0.3.

À noter que si l’application peut encore tourner de manière plus ou moins classique sur certains anciens appareils, vous ne recevrez plus de mise à jour et serez donc exposés à de potentiels risques de sécurité. C’est pour cette raison que WhatsApp élimine régulièrement des modèles de smartphones de sa liste. En 2019, pas moins d’un milliard de smartphones avaient ainsi été abandonnés.