WhatsApp est désormais interdit aux moins de 16 ans en Europe

La mise en place du Règlement général sur la protection des données (RGPD) oblige certaines applications à se conformer à la loi européenne. C'est désormais au tour de WhatsApp, qui met à jour ses conditions d'utilisation et sa politique de confidentialité.

À cette occasion, l'entreprise a publié un communiqué qui revient notamment sur deux points importants : le partage de données et la sécurité. WhatsApp appartient à Facebook, mais tient à rappeler que les données ne sont pas partagées avec le réseau social : "Nous ne partageons actuellement pas d'informations de compte en vue d'améliorer vos expériences avec les produits et publicités Facebook".

Quant à la sécurité, WhatsApp explique que "chaque message et chaque appel sont sécurisés par le chiffrement de bout en bout de sorte que personne, pas même WhatsApp, ne peut lire ou écouter vos conversations. Dans les prochaines semaines, vous serez en mesure de télécharger et de consulter les données limitées que nous collectons. Cette fonctionnalité sera déployée auprès des utilisateurs du monde entier dans la dernière version de l'application."

Et qui dit nouvelles conditions d'utilisation, dit changement, plus particulièrement pour les utilisateurs de moins de 16 ans. Alors que l'âge minimum reste fixé à 13 ans dans le reste du monde, l'Europe se montre plus sévère. Les conditions d'utilisation l'indiquent très clairement : "Pour utiliser WhatsApp, vous devez avoir au moins 16 ans".

Le RGPD entrera en vigueur le 25 mai. Du côté de Facebook, des changements sont également à prévoir. Les jeunes utilisateurs, de 13 à 15 ans, devront obtenir un accord parental pour partager des informations personnelles sur leur compte Facebook. Sans autorisation, ils auront droit à une version de Facebook "générique", autrement dit non personnalisée selon leurs informations. Enfin, la reconnaissance faciale sera désactivée pour tous les utilisateurs de moins de 18 ans.