WhatsApp cesse de fonctionner sur les plus anciens iPhone

Après la restriction du mois de janvier 2021, date à laquelle l’application ne fonctionnait plus sur iOS 8 ou Android 4.0.2, WhatsApp limite une fois de plus la liste des OS compatibles.

iOS 9 sinon rien

Trois mois après la fin de la prise en charge d’iOS 8, c’est donc au tour d’iOS 9 d’être abandonné. Autrement dit, la messagerie laisse sur le carreau les propriétaires d’iPhone 4s. En effet, iOS 10, la plus ancienne des versions compatibles avec WhatsApp, n’est disponible que sur iPhone 5, 5C et 5S, ainsi que l’iPhone SE, et tous ceux qui sont arrivés par après (comme l’iPhone 6 ou l’iPad Air 4).

Trois iPad abandonnés

Du côté des tablettes d’Apple, plusieurs modèles ne sont désormais plus compatibles :

L’iPad 2

L’iPad 3

L’iPad Mini

Ajoutons également à cette liste l’iPod Touch de 5e génération.

Comment transférer vos informations

Comme l’explique WhatsApp, “il n'est pas possible de transférer votre historique des discussions d'une plate-forme à une autre. Cependant, nous proposons une option permettant d'exporter votre historique des discussions en tant que pièce jointe d'un e-mail.”

Veillez donc à transférer vos sauvegardes au plus vite si vous utilisez un des appareils que WhatsApp rendra bientôt obsolète. Pour cela, il suffit d’ouvrir WhatsApp, puis de vous rendrez dans > Réglages > Discussions > Sauvegarde > Sauvegarder maintenant.

“Vous sauvegarderez ainsi vos discussions et fichiers médias sur votre compte iCloud. Vous pouvez choisir d'inclure ou d'exclure les vidéos de la sauvegarde. Le processus de sauvegarde iCloud peut prendre un certain temps, en fonction de votre connexion Internet et de la taille de la sauvegarde”, précise WhatsApp.