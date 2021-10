WhatsApp active le chiffrement de bout en bout de vos conversations

La messagerie de Facebook devient plus sécurisée. Le chiffrement de bout en bout vient en effet assurer la protection de vos données.

Plus de sécurité pour 2 milliards d’utilisateurs

S’il est vrai que d’autres messageries proposent déjà cette protection supplémentaire, aucune n’attire autant d’utilisateurs que WhatsApp. Comme le rappelle l’entreprise sur son blog, cette nouvelle fonctionnalité permettra de protéger “chaque jour plus de 100 milliards de messages que s'échangent plus de 2 milliards de personnes utilisant notre plate-forme.”

WhatsApp explique également que si le chiffrement protège les conversations stockées votre l’appareil, il en va de même pour les sauvegardes stockées sur Google Drive ou iCloud. “Aucun autre service de messagerie mondial de cette taille n'offre ce niveau de sécurité pour les messages écrits et vocaux, les fichiers médias, les appels vidéo et les sauvegardes de discussions de ses utilisateurs et utilisatrices”, se vante, à juste titre, WhatsApp.

Pour protéger vos conversations, vous aurez le choix entre l’utilisation d’un mot de passe, ou d’une clé de chiffrement à 64 chiffres. Petite précision importante pour les plus sceptiques : “ni WhatsApp ni votre fournisseur de services de sauvegarde ne pourront lire vos sauvegardes ou accéder à la clé requise pour les déverrouiller.”