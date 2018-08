WeTransfer rachète FiftyThree, les créateurs de l’application de dessin Paper

La société, fondée en 2011, a développé deux applications très appréciées des utilisateurs d’iOS : Paper et Paste. Elles continueront d’exister après le rachat de WeTransfer.

Le service de transfert de fichiers devient donc propriétaire de Paper (un carnet de croquis virtuel) et de Paste (un outil de présentation collaboratif). La première est utilisée par plus de 25 millions de personnes et a reçu le titre d’application iPad de l’année en 2012. La seconde a vu le jour la même année. Les deux applications sont aujourd’hui présentes à la fois sur l’iPad et sur l’iPhone. En 2013, FiftyThree avait également commercialisé un stylet très réussi, qui fonctionnait de pair avec l’application Paper, deux ans avant l’Apple Pencil. Le “Pencil” (c’est son nom)est toujours en vente sur Amazon.