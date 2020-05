Wearables : Apple domine le marché, Xiaomi dépasse Samsung

Une nouvelle étude réalisée par IDC confirme que les wearables d’Apple (Apple Watch, écouteurs AirPods ou Beats) continuent de séduire.

Sans grande surprise, la marque à la pomme reste donc leader du marché lors du premier trimestre 2020. Elle aura expédié 21,2 millions de produits, bien qu’il soit difficile de faire la distinction entre l’Apple Watch, les AirPods ou les produits Beats.

L’entreprise californienne occupe donc 29,3% du marché et a augmenté ses ventes de 59,9% en un an, malgré une légère diminution des ventes de l’Apple Watch (-2,2% en un an, soit 4,5 millions d’unités contre 4,6 millions en 2019).

À la deuxième place du classement, on retrouve Xiaomi, qui devance Samsung. L’entreprise chinoise a expédié 10,1 millions de wearables (dont l’Amazfit Bip ou la smartwatch Amazfit Stratos 2), soit une progression de 56,4% en un an. Selon IDC, Xiaomi s’octroie ainsi 14% du marché.

Le reste du classement est occupé par Samsung et Huawei, qui progressent respectivement de 71,7% et 62,2% en un an. Seuls Fitbit et une catégorie plus large, regroupant le reste des fabricants, connaissent une baisse des ventes sur un an. Cette diminution est de 26,1% pour FitBit, désormais propriété de Google depuis son rachat en novembre 2019.