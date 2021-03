We Score, l'application pour suivre le foot même lorsqu'on est au volant

Volkswagen présente "We Score", une nouvelle application à destination des fans de football. Elle leur permettra de suivre en continu l'actualité du foot et d'être prévenus en temps réel des buts de leurs équipes favorites pendant qu'ils conduisent, sans pour autant être distraits.

Les buts en temps réel mais aussi l'actualité du foot

L'application propose évidemment de suivre l'évolution des scores en direct mais c'est de manière générale toute l'actualité du football qui est traitée par l'application.

Afin que le conducteur reste bien concentré sur la route, les infos peuvent être lues par une voix de synthèse grâce à la fonction "text-to-speech".

Le conducteur a la possibilité de choisir jusqu'à trois clubs et une équipe nationale dans ses favoris, sachant que l'application prend d'ores et déjà en charge les matches de première et deuxième ligue en France, en Grande-Bretagne, en Espagne et en Italie, ainsi que ceux de première, deuxième et troisième ligue en Allemagne.